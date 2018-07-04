اقتصاد

الخدمات الماليّة المرج تستعرض نسبة الإنجاز على نافذتها الإلكترونيّة

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 4 يوليو 2018 (وال) _ عقدت إدارة مراقبة الخدمات الماليّة المرج في الحكومة الليبيّة المؤقتة خلال اليومين الماضيين اجتماعًا مع المراقبين الماليين للقطاعات التابعة للخزينة .

وهذا وقد تمّ من خلال هذا الاجتماع استعراض نسبة الإنجاز على النافذة الإلكترونية و مدى توافق ما يقدّمه مندوبي القطاعات من بيانات للمندوب العام للبلدية ،و بين المتغيرات التي تمّ اعتمادها على  النافذة ،مستهدفين بذلك أسباب التأخر والعمل على معالجتها .

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات سيتم عقدها بشكل دوري لتشمل كافة المراقبين الماليين في الجهات المستقلة . (وال_المرج) أ ج/ ع ع

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك