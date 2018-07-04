الخدمات الماليّة المرج تستعرض نسبة الإنجاز على نافذتها الإلكترونيّة

المرج 4 يوليو 2018 (وال) _ عقدت إدارة مراقبة الخدمات الماليّة المرج في الحكومة الليبيّة المؤقتة خلال اليومين الماضيين اجتماعًا مع المراقبين الماليين للقطاعات التابعة للخزينة .

وهذا وقد تمّ من خلال هذا الاجتماع استعراض نسبة الإنجاز على النافذة الإلكترونية و مدى توافق ما يقدّمه مندوبي القطاعات من بيانات للمندوب العام للبلدية ،و بين المتغيرات التي تمّ اعتمادها على النافذة ،مستهدفين بذلك أسباب التأخر والعمل على معالجتها .

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات سيتم عقدها بشكل دوري لتشمل كافة المراقبين الماليين في الجهات المستقلة . (وال_المرج) أ ج/ ع ع

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