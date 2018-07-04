استثمارات ليبيا تتراجع عربياً

كشفت معطيات تقرير اقتصادي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 6.2 تريليون دولار خلال العام 2017 .

وذكر التقرير الصادر عن “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات” (ضمان) أن رغم هذا الارتفاع إلا أن هناك تباطؤا في معدل النمو ليبلغ 2 % مقارنة بمستوى بلغ 3.3 %عام 2016 .

وفسّر التقرير هذا التراجع بسبب استمرار تأثيرات التطورات الجيوسياسية في المنطقة على عدد من الاقتصادات المهمة مقابل تحسن نسبي شهدته معدلات النمو في عدد من الدول عام 2017.

كما كشف التقرير عن تراجع حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 3.3 %عام 2016 إلى 9.2 %عام 2017.

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي مؤسسة عربية إقليمية ذات كيان قانوني مستقل، وتتخذ من دولة الكويت مقرا دائما لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبلغ عدد الدول المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع 65 دولة، منها 17 دولة عربية تصدرتها جمهورية مصر العربية بنسبة 14.63%.

واحتلت ليبيا المرتبة الثامنة بنسبة 2.82% بقيمة 39.6 مليون دولار، لتتراجع عن العام 2016 حيث كانت النسبة 3.23% وبقيمة 42.6 مليون دولار أمريكي من حيث الاستفادة من قيمة عقود الضمان التي تقدمها المؤسسة.

والعقود التي تقدمها ثلاثة أنواع وهي ضمان الاستثمار، وتأمين ائتمان الصادرات، وإعادة التأمين الوارد.

وبحسب التقرير الذي اطلعت 218 على نسخةٍ منه، ارتفعت حركة التجارة العربية للسلع والخدمات عام 2017 بنسبة 10.5% وبقيمة 2135.5 مليار دولار، وذلك كنتيجة لارتفاع الصادرات العربية من السلع والخدمات بنسبة 14.8% 8.14 % وبقيمة 1071.4 مليار دولار.

وذكر التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى تحسن أسعار النفط الذي لازال يمثل 58 %من الصادرات السلعية للمنطقة. كما ارتفعت الواردات العربية من السلع والخدمات بنسبة 6.4% إلى 1064 مليار دولار خلال نفس الفترة.

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