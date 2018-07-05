725 مليون دولار إجمالي خسائر إغلاق الموانئ النفطية حتى الآن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي خسائر إغلاق موانئ خليج سرت النفطية ومرسى الحريقة النفطي بطبرق، وصلت إلى 725 مليون دولار حتى الآن.

وأوضحت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، أن عمليات الإغلاق المفروضة على موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، تكلف الخزينة العامة للدولة خسائر في الإنتاج تقدّر بحوالي 67 مليون دولار يوميا.

وأكدت المؤسسة في بيان سابق لها، أن الخسائر اليومية لإنتاج النفط جراء إغلاق الموانئ قدرت بنحو 850 ألف برميل من الخام، وحوالي 710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات، على حد قولها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت الإثنين الماضي، عن حالة القوة القاهرة على مينائي الحريقة والزويتينة النفطيين في شرق ليبيا، بعد إعلانها عن حالة القوة القاهرة أيضا في مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين منتصف الشهر الماضي.

وتوقفت عمليات إنتاج النفط وتصديره في شرق البلاد، عقب إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين الماضي، عن تسليم الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وسط ردود أفعال دولية ومحلية عدة رافضة لهذا الإجراء الذي اعتبرته مخالفا لقرارات مجلس الأمن.

وقد حذّرت المؤسسة مرارا، من عواقب وخيمة على شركاتها النفطية والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير، جراء إيقاف عمليات تصدير الخام من المحطات النفطية المغلقة حاليا من قبل القيادة العامة بعملية الكرامة، والتي قد تتطلب الإعلان الفوري عن حالة القوة القاهرة.

وانخفض الإنتاج النفطي في ليبيا بعد هذه الأحداث إلى حوالي 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة، بعد أن منع مسؤولين في شرق ليبيا التصدير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر