انخفاض البطالة في روسيا بنسبة 1.3 % خلال أسبوع 

أعلنت وزارة العمل الروسية، اليوم الأربعاء، أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل المسجلين رسميا، انخفض بحلول 4 تموز/يوليو بنسبة 1.3 في المئة وبلغ قرابة 701 ألف شخص.

وجاء في بيان الوزارة: “في الفترة من 27 حزيران/يونيو إلى 4 تموز/يوليو عام 2018، انخفض عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى دوائر التوظيف الحكومية بنسبة 1.3 وصولا إلى 700980 شخص، حيث كان هذا الرقم يبلغ 809750 شخص قبل عام واحد”.

ويذكر أنه خلال الأسبوع ذاته سجل انخفاضا في معدل البطالة في 72 كيانا فدراليا، حيث سجلت أكبر نسب الانخفاض في مقاطعات فولغوغراد، أومسك، تيومين، فورونيج وسخالين، وجمهوريات ساخا (ياقوتيا)، القرم، باشكورتوستان، و في دائرة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وفي إقليم ألتاي.

وفي نفس الأسبوع سُجل ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل المسجلين في جمهوريتي كالميكيا وقبردينو بلكاريا، وفي سيفاستوبول، وفي مقاطعات إيركوتسك، لينينغراد، كالينينغراد، كوستروما، فولوغدا، وإقليم بيرم.و لم يتغير عدد العاطلين عن العمل في مقاطعات أمور وكورغان وتامبوف وجمهورية إنغوشيا.

ويذكر أنه بحلول 4 تموز/يوليو الجاري، بلغ إجمالي عدد العاملين في إطار البطالة المقنعة أو العاملين بدوام جزئي أو منحوا إجازة باتفاق الطرفين — 109980 شخص.

وذكرت الوزارة أنه بحلول 1 حزيران/ يونيو 2018 بلغ معدل البطالة المسجلة ​​في روسيا وسطيا — 1 بالمئة من عدد السكان الناشطين اقتصاديا، مقارنة مع 1.1 بالمئة في 1 حزيران/يونيو عام 2017. أيضا، وفقا لوزارة العمل، في 4 تموز/يوليو 2018 بلغ عدد الوظائف الشاغرة التي أبلغ عنها أرباب العمل في مكاتب العمل إلى 1.7 مليون وظيفة.

