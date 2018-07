المتوسط:

تعتزم شركتا دايملر، المالكة لمرسيديس بنز، وبورشه إطلاق أسطول صغير من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في كاليفورنيا في النصف الثاني من عام 2019.

ويأتي ذلك بينما تحاول الشركتان اللحاق بالشركات المنافسة في مجال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.وتعمل الشركتان معا في مجال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة منذ إبريل/نيسان 2017.

وحصلت الشركتان بالفعل على ترخيص لاختبار سيارات بلا سائق في ألمانيا والصين والولايات المتحدة.ولكن فيما يتعلق بكاليفورنيا تحديدا، ما زالت الشركتان أقل في عدد الأميال المقطوعة بسيارات ذاتية القيادة من شركات منافسة مثل وايومو وجنرال موتورز.

ورفض ممثلو الشركتين الإعلان عن المناطق التي ستتخبر فيها سيارات الأجرة بدون سائق في سان فرانسيسكو، قائلين إن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وقالت الشركتان إن خدمات سيارات الأجرة بلا سائق ستكون بالمجان وإنها ستجرب في مسارات معينة، وإنه سيمكن للمستخدمين استدعاء السيارات باستخدام تطبيق مخصص لذلك.

وقالت الشركتان إن سيارات الأجرة سيكون بداخلها شخص لمراقبة أدائها، وأنها ستكون متاحة للجمهور العادي، ولكن عدد مستخدميها سيكون محدودا.

وأعلنت دايملر شراكتها مع تطبيق أوبر لسيارات الأجرة العام الماضي، ولكن أوبر قلصت برنامجها للسيارات ذاتية القيادة بعد حادث تسبب في وفاة شخص في وقت سابق من العام.ولكن بعض الشركات تواصل نشاطها في مجال السيارات بلا سائق.

وافتتحت شركة وايومو، التي تشترك في شركتها الأم مع غوغل، خدمتها للشاحنات الصغيرة بلا سائق لعدد محدود من الركاب في أريزونا العام الماضي.كما أصدرت كاليفورنيا أول تصريح لتسيير حافلات بلا سائق تسير على الطرق العامة في مارس/آذار الماضي.

The post دايملر تسعى لإطلاق أسطول من السيارات ذاتية القيادة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية