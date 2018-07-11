اقتصاد

المحاسبة بالبيضاء يكشف تعيينات ومكافآت مخالفة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء، إنه سجل عددا من الملاحظات تخص تجاوزات لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 12 للعام 2010.

جاء ذلك في تعليق ديوان المحاسبة في منشوره الرقم 5 الذي نشره، الأربعاء، على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وأشار الديوان إلى ما أسماه إفراطا في عمليات التعيين والترقيات، بالإضافة إلى منح البدلات والعلاوات، وإبرام عقود للتوظيف مقابل مكافآت صرفت بالمخالفة.

وسجل الديوان، حسب المنشور، عددا كبيرا من حالات الازدواجية لأصحاب العقود على الرغم من شغلهم وظائف في المؤسسات العامة للدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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