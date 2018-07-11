المحاسبة بالبيضاء يكشف تعيينات ومكافآت مخالفة

قال ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء، إنه سجل عددا من الملاحظات تخص تجاوزات لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 12 للعام 2010.

جاء ذلك في تعليق ديوان المحاسبة في منشوره الرقم 5 الذي نشره، الأربعاء، على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وأشار الديوان إلى ما أسماه إفراطا في عمليات التعيين والترقيات، بالإضافة إلى منح البدلات والعلاوات، وإبرام عقود للتوظيف مقابل مكافآت صرفت بالمخالفة.

وسجل الديوان، حسب المنشور، عددا كبيرا من حالات الازدواجية لأصحاب العقود على الرغم من شغلهم وظائف في المؤسسات العامة للدولة.

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