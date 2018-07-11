الدينار ينتعش في السوق الموازي بعد عودة تصدير النفط

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار اليوم 6.570 دينار ليبي للبيع و 6.550 دينار للشراء, بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط تسلمها للموانئ النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة عنها.

وكان الدولار الأمريكي قد بدء تعاملات السوق الموازي اليوم بسعر منخفض عند 6.680 دينار وحاول استعادة مكاسبه خلال النهار وارتفع إلى 6.720 دينار واستمر عند هذا المستوى إلا أنه تراجع من جديد مع ختام السوق وبلغ سعر الدولار 6.570 دينار في ختام تعاملات السوق.

ويرى متابعون أن السبب وراء تراجع الدولار بشكل كبير اليوم هو تسليم قيادة الجيش الوطني الليبي للمؤانئ النفطية من جديد لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني ورفع حالة القوة القاهرة عن النفط وبدء التصدير للنفط من جديد، وهو الامر الذي أدى إلى إنخفاض الاسعار، وتؤثر المخاوف والتوقعات على السوق السوداء بشكل كبير ما يؤدي إلى رفع أسعار الصرف.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.