مراقبة الاقتصاد البيضاء يقوم بحملة على المخابز

البيضاء 12 يوليو 2018 (وال)- باشرت لجنة المراقبة على المخابز التابع لمراقبة الاقتصاد البيضاء، في حملة على المخابز الواقعة في نطاق البلدية.

هذا وشملت الجولة التي بدأت يوم الثلاثاء، وترأسها مراقب الاقتصاد البيضاء أحمد سحيب، وعضو باللجنة مفتاح بوقمرة عن جهاز الحرس البلدي، ضبط كافة المخالفات والتجاوزات القانونية سواء التسعيرة والوزن التي وضعتها وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة والنظافة العامة .

ونتجت عن الحملة ضبط عدد من المخالفات بعدد من المخابز، بينها التسعيرة، حيث يتم بيع رغيف الخبز الواحد بسعر 500 درهم، وقررت اللجنة كرد فعل فوري بتوزيع الخبز على المواطنين مجاناً . (وال- البيضاء) ر ت

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