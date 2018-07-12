خبر مُفاجئ عن النفط.. الإحتياطي “ربما اختفى”

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن حالات التعطل المُفاجئ في الإنتاج من المتوقع أن تكون قد تسببت في نفاذ احتياطي إمدادات النفط العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن تأكيد نفاذ احتياطي الإمدادات يُهدد برفع أسعار النفط العالمية ويُهدد نمو الطلب أيضاً.

وقالت الوكالة “ارتفاع الأسعار يتسبب في استمرار مخاوف المستهلكين في كل مكان من أن تضرر اقتصاداتهم. في المقابل قد يكون لهذا أثر ملحوظ على نمو الطلب النفطي”.

ومن المتوقع أن تواجه كل من الهند والصين “ثاني وثالث” أكبر مستهلكين للنفط في العالم “تحديات كبيرة” في توفير مصدر جديد بديل عن الخام المفقود نتيجة انخفاض صادرات إيران وفنزويلا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية