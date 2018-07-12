اقتصاد

خبر مُفاجئ عن النفط.. الإحتياطي “ربما اختفى”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن حالات التعطل المُفاجئ في الإنتاج من المتوقع أن تكون قد تسببت في نفاذ احتياطي إمدادات النفط العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن تأكيد نفاذ احتياطي الإمدادات يُهدد برفع أسعار النفط العالمية ويُهدد نمو الطلب أيضاً.

وقالت الوكالة “ارتفاع الأسعار يتسبب في استمرار مخاوف المستهلكين في كل مكان من أن تضرر اقتصاداتهم. في المقابل قد يكون لهذا أثر ملحوظ على نمو الطلب النفطي”.

ومن المتوقع أن تواجه كل من الهند والصين “ثاني وثالث” أكبر مستهلكين للنفط في العالم “تحديات كبيرة” في توفير مصدر جديد بديل عن الخام المفقود نتيجة انخفاض صادرات إيران وفنزويلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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