إدارة متابعة الضمان والجودة ببلدية بنغازي: الانتهاء من صيانة الحواجز “المرنة” على الطريق السريع خلال شهر

بنغازي 12 يوليو 2018 (وال) صرح مدير إدارة متابعة الضمان والجودة ببلدية بنغازي المهندس عادل الدرسي أنه سوف يتم الانتهاء من صيانة وتركيب الحواجز “المرنة” على الطريق السريع خلال شهر من الآن.

وأوضح الدرسي خلال تصريح خاص – لوكالة الأنباء الليبية – أن خط الصيانة يمتد إلى ما يقارب (10) كيلو متر، وعندها سوف يتم العمل على كل طرقات مدينة بنغازي.

وتابع مدير الإدارة أن تغيير هذه الحواجز على الطريق الدائري السريع، وعدد من الطرق الأخرى في المدينة جاء نظراً لخطورة تلف الحواجز القديمة.

وأفاد مدير إدارة متابعة الضمان والجودة أن الحواجز التي تتم صيانتها موجودة لدنيا في مخازن خاصة في البلدية، وعندما يتم الانتهاء من صيانتها سوف يتم تركيبها، لافتا إلى أنه يتم تغيير التالف من هذه الحواجز بأخرى جديدة.

وأشار الدرسي إلى أنه تم تغيير الزاوية المرتكزة عليها هذه الحواجز المرنة لتصبح أكثر متانة، وعدم تلفها بشكل كبير في حالة الحوادث.

ولفت مدير إدارة متابعة الضمان والجودة، إلى أن طريق المطار وما يتم بها من صيانة جارية الآن، تتكفل بها رئاسة الوزراء، وهيأة المشاريع والمواصلات في الحكومة الليبية المؤقتة.

وأوضح الدرسي أنه يتم العمل على تفكيك الحواجز المرنة المتهالكة في طريق المطار وتبديلها بالحاجز الإسمنتي، لما له من مميزات من أهمها اتساع الطريق وإضافة بعض الأمتار الإضافية له، للتخفيف من نسبة الازدحام في تلك المنطقة الحيوية.

وذكر مدير الإدارة أن هذا المشروع قد بدأ العمل به منذُ قرابة العامين، وتم إزالة الجدار المرن المتهالكة، تأجل تركيبها لأسباب غير معروفة، وقد بدأ العمل بتركيبها الآن. (وال- بنغازي) ع ط/أ د

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