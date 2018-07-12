مالية الوفاق: تحويل أكثر من 4 مليارات دينار لمؤسسة النفط خلال 2018

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، عن تحويل مبلغ مالي قدره أربعة مليارات و843 مليون و971 ألف دينار، إلى المؤسسة الوطنية للنفط، خلال النصف الأول من العام المالي 2018.

وأوضحت وزارة المالية، أن هذا المبلغ يمثل قرابة 623,971 مليون للباب الأول، ومليار و100 مليون للباب الثاني، إضافة إلى 500 مليون للباب الثالث، ومليارين و270 مليون للباب الرابع، بحسب ما نقل الفريق الإعلامي للوزارة على صفحته الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس.

ونشرت وزارة المالية هذا المبلغ من المصروفات بعد أن تعهدت معظم المؤسسات بالدولة مؤخرا بالشفافية والمصداقية اتجاه التزاماتها المالية المنوطة بها، لتجنب الشبهات والاتهامات التي تبادلتها بعض المؤسسات في الفترة الأخيرة الماضية.

وكان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، قد دعا في بيانه أمس الأربعاء، إلى انتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية، بنشر كافة التقارير المالية المتعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية أولا بأول، حسب تعبيره.

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