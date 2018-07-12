حقل أبو الطفل يستأنف العمل بعد إعادة فتح الموانئ

أكد مصدر بقطاع النفط، الخميس، استئناف الإنتاج في حقل أبو الطفل النفطي بعد إغلاقه في نهاية يونيو الماضي؛ بسبب تسليم قوات حفتر إدارة الموانئ والحقول النفطية للمؤسسة الموازية في الشرق.

وأوضح المصدر أن إنتاج الحقل التابع لشركة مليتة بلغ قبل إغلاقه ما بين 50 و 60 ألف برميل يوميًّا، مؤكدًا أن الطاقه الإنتاجية القصوى للحقل تبلغ 70 ألف برميل يوميًّا، حسب وكالة رويترز.

يذكر أن قوات حفتر أعلنت، في 25 من يونيو المنصرم، تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في بنغازي، وهو ما اضطر المؤسسة الوطنية في طرابلس إلى إعلان حالة القوة القاهرة عليها في 2 من يوليو الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية