رفع القوة القاهرة عن حقل الفيل

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الخميس، إنها رفعت القوة القاهرة عن حقل الفيل المغلق منذ فبراير الماضي، بعد التوصل إلى تسوية مع حرس المنشآت النفطية فرع فزان.

وأضافت المؤسسة في بيان، إنه من المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل يوميا في غضون يومين، و72 ألف برميل يوميا خلال الأيام الثلاثة التي تليها.

وبينت أنها المفاوضات نجحت في ضمان عودة حرس المنشآت النفطية فرع فزان إلى مواقعهم السابقة بدون قيد أو شرط مع الانضباط الكامل في أعمال الحماية.

يشار إلى أن شركة مليتة للنفط والغاز تدير حقل الفيل، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

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