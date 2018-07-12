اقتصاد

رفع القوة القاهرة عن حقل الفيل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الخميس، إنها رفعت القوة القاهرة عن حقل الفيل المغلق منذ فبراير الماضي، بعد التوصل إلى تسوية مع حرس المنشآت النفطية فرع فزان.

وأضافت المؤسسة في بيان، إنه من المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل يوميا في غضون يومين، و72 ألف برميل يوميا خلال الأيام الثلاثة التي تليها.

وبينت أنها المفاوضات نجحت في ضمان عودة حرس المنشآت النفطية فرع فزان إلى مواقعهم السابقة بدون قيد أو شرط مع الانضباط الكامل في أعمال الحماية.

يشار إلى أن شركة مليتة للنفط والغاز تدير حقل الفيل، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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