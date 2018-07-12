العبار يتفقد سير العمل بمشروع استكمال ازدواج الطريق الدائري الرابع في بنغازي

بنغازي 12 يوليو 2018 (وال)- قام عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بجولة ميدانية اليوم الخميس للوقوف على أعمال استكمال مشروع ازدواج الطريق الدائري الرابع في المدينة.

وتابع العبار خلال الجولة أعمال إزالة العوائق من مسار الطريق الدائري الرابع الممتد من العروبة غرباً – مدخل جامعة بنغازي- إلى العروبة شرقاً – جزيرة دوران سوق السيارات في منطقة حي السلام.

وأثنى عميد بلدية بنغازي على المجهودات التي تبذلها لجنة الإزالة، والشركات المنفذة للمشروع، وجهاز الحرس البلدي، والشركة العامة للبناء والتشييد.

وثمن عميد البلدية موقف مالكي العقارات على تفهمهم وحسن تعاونهم وحرصهم على المصلحة العامة. (وال- بنغازي) ع ط/ س ع

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