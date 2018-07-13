اقتصاد

السعيدي يدعو الشركات النفطية إلى جعل مقراتها في الجنوب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي بتوطين الشركات النفطية العاملة في الجنوب بمناطق عملها منتقدا قيام الشركات بالعمل في الجنوب وبقاء مقراتها الرئيسية في العاصمة طرابلس.

ودعا السعيدي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” شركات الإنتاج والاستكشاف والتكرير النفطية الليبية إلى “جعل مقراتها في الجنوب مثل شركة اكاكوس للعمليات النفطية وشركة زلاف للاستكشاف وشركة مصفاة الجنوب لتكرير النفط”، مؤكدا أن “ذلك يتيح فرص عمل للشباب من أهالي الجنوب”.

وشدد السعيدي على أن “الجنوب الليبي يحوي مستقبل ليبيا من الموارد الطبيعية كالماء والنفط والغاز والذهب والزراعة والطاقات المتجددة” وفق تعبيره.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يبدو ان الكثير يخلط بين مقر الشركة الاداري ومكان نشاط الشركة. ولا يتصور الوظائف الا فى اطار الجهاز الادارى للشركة . هذه الشزكات فى امس الحاجة الى العمالة الفنية اكثر من حاجتها الى اداريين …..

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  • هذه هى هرطقات معمر سابقا عندما كان ينوي نقل السفارات للجفرة , يا سيد مقر الشركة يجب ان يكون قريب من السفارات و باقى اجزاء الدولة الحيوية لتسهيل العمل و للغلم ثلات ارباع الادارة موجودة في الحقول بمواقع الانتاج و لو سمحت مش اذا كنت عضو مجلس نواب معناها تتكلم فى مواضيع ماتفهمهاش و بالطريقة هذه اذا كان كل واحد يريد تنفيذ وجهة نظره حتى انا اريد شركة نفط جنب بيتى ليعمل فيها افراد العائلة. يابشر مش هكى تبنى الدول ياجهلة

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