السعيدي يدعو الشركات النفطية إلى جعل مقراتها في الجنوب

طالب عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي بتوطين الشركات النفطية العاملة في الجنوب بمناطق عملها منتقدا قيام الشركات بالعمل في الجنوب وبقاء مقراتها الرئيسية في العاصمة طرابلس.

ودعا السعيدي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” شركات الإنتاج والاستكشاف والتكرير النفطية الليبية إلى “جعل مقراتها في الجنوب مثل شركة اكاكوس للعمليات النفطية وشركة زلاف للاستكشاف وشركة مصفاة الجنوب لتكرير النفط”، مؤكدا أن “ذلك يتيح فرص عمل للشباب من أهالي الجنوب”.

وشدد السعيدي على أن “الجنوب الليبي يحوي مستقبل ليبيا من الموارد الطبيعية كالماء والنفط والغاز والذهب والزراعة والطاقات المتجددة” وفق تعبيره.

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