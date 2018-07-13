كيف ساهم الراحل أحمد كشاده في إسترداد ليبيا لملايين الدولارات؟

كشف المحامي معتز العشيبي المكلف بمتابعة قضية محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار ضد شركة اف ام كابيتال بارتنرز في لندن، عن الدور الكبير الذي قام به المدير التنفيذي السابق لمحفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار الراحل أحمد كشادة في استرداد ليبيا لملاين الدولارات لصالح الدولة الليبية .

وقال العشيبي: “بحكم تكليفي بمتابعة هذه القضية منذ بدايتها وإلمامي بكل ما تردد فيها من دفاع ودفوع إلي أن صدر هذا الحكم ، أرى أنه من واجبي إحقاقاً للحق وشهادة لله وللتاريخ أن أقول أن الفضل في كسب هذه القضية يرجع بعد الله سبحانه وتعالي إلى جهود وإهتمام وحرص ومتابعة المرحوم أحمد كشاده مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا منذ رفع الدعوي إلي أن توفاه الله قبل صدور حكم الإستئناف ، ثم إلي جهود وتعاون فريق عمل المحفظة وباقي الزملاء. ”

واستردت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ما بين 20 إلى 25 مليون دولار عبر كسبها قضية قادها قبل سنوات الراحل أحمد كشادة، المدير التنفيدي السابق للمحفظة والمدير العام لشركة “اف ام كابيتال بارتنرز”، التي تدير أعمال المحفظة. واستردت المحفظة هذا المبلغ عبر إحدى المحاكم في لندن، وهو من إجمالي رأس مالي يصل إلى 750 مليون دولار، حيث أثبتت المحفظة وقوع قضايا احتيال وفساد ارتكبها المدير التنفيذي السابق فريدريك مارينو.

وتوفي كشادة في نوفمبر الماضي في مستشفى «سان جيمس» في العاصمة المالطيا (فاليتا)، بعد صراع مع مرض السرطان الذي اُكتُشف في مطلع 2015.

وكانت «محفظة ليبيا أفريقيا» نجحت في كسب قضية ضد شركة «كاتليست» للمطالبة بمبالغ تتجاوز 500 مليون دولار، حيث حصلت يوم الثلاثاء، الموافق 21 مارس 2017 على حكم من المحكمة العليا بلندن، بشطب الدعوى المرفوعة من قبل شركة «كاتليست» ضد المحفظة بالكامل، تنفيذًا للأحكام القضائية التي سبق أن تحصلت عليها المحفظة ضد شركة «كاتليست» منذ بداية هذا العام.

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