ليبيا تلتحق بمشروع طريق الحرير الجديد الصيني

وقعت خارجية حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع الصين تتضمن انضمام ليبيا لمشروع طريق الحرير الجديد الذي أعلنته بكين 2013.

وجاء التوقيع على هامش لقاء ضم وزير الخارجية المفوض بالحكومة محمد سيالة مع مستشار وزارة الخارجية الصيني وانغ يي في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد ببكين.

وأكد المستشار الصيني الانتهاء من ترميم السفارة الصينية بطرابلس استعدادا لعودتها، وعن استعداد بلاده للمساهمة في صندوق إعادة إعمار ليبيا فور تأسيسه.

يشار إلى أن مشروع الصين يهدف لإنشاء طريق يصل طوله إلى 12 ألف كيلومتر، يمتد من شنغهاي حتى العاصمة البريطانية لندن، في مسعى من بكين لإحياء طريق الحرير القديم المعروف.

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