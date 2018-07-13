أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 13/7/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 استقراره على انخفاض مع ختام التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار 6.525 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية على انخفاض هو الاخر وبلغ سعره 6.525 دينار.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.636 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.525 دينار 6.505 دينار اليورو 7.640 دينار 7.560 دينار الجنية الاسترليني 8.636 دينار 8.556 دينار الليرة التركية 1.356 دينار 1.276 دينار الدينار التونسي 2.41 دينار 2.33 دينار الجنية المصري 0.365 دينار 0.285 دينار الدولار الكندي 4.962 دينار 4.882 دينار الدينار الاردني 9.196 دينار 9.116 دينار حوالات دبي-تركيا 6.540 دينار –

> آخر اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.300 دينار كاش – 7.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.070 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.050 دينار ليبي

> آخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 183 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 213 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 244 دينار

كسر الفضة = 2.45 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.