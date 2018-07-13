الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 7 أشهر

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً اليوم الجميعة، مُسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر أثناء التعاملات.

وهبطت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية إلى 1236.58 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ الـ21 من ديسمبر الماضي.

وجاء هبوط أسعار الذهب نتيجة ارتفاع أسعار الدولار بالتزامن مع انحسار التوترات التجارية التي اندلعت مؤخراً بين الصين والولايات المُتحدة، إلى جانب ضعف الطلب على معدن الذهب نتيجة توقعات زيادة مُرتقبة في أسعار الفائدة الأميركية.

ويُشار إلى أن أسعار الذهب شهدت انخفاضاً بنسبة بلغت حوالي 9% عن القيمة التي سجلتها خلال منتصف أبريل الماضي.

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