استقرت الأسهم الأمريكية إلى حد كبير اليوم الجمعة مع إطلاق أكبر ثلاثة بنوك في بورصة وول ستريت موسم نتائج الأرباح الذي من المتوقع أن يكون قويا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.18 نقطة إلى 24926.07 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.36 نقطة، أو ما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 2796.93 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 3.71 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 7827.62 نقطة.

