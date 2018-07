ارتفاع التبادلات التجارية بين الصين وأميركا بنسبة 13,1%

المتوسط:

تزايد العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال يونيو ما سيؤدي إلى تزايد التوتر على الأرجح مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي فرض رسوما جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية معللا ذلك بممارسات تجارية غير منصفة.

وتأتي الزيادة في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بـ 13,1% للنصف الأول من العام الحالي رغم التوتر، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 133,8 مليارات دولارات في الفترة بين يناير ويونيو وإلى 28,97 مليار دولار في يونيو الماضي في ما يشكل رقما قياسيا.

وهذا الخلل في التوازن هو أساس استنكار ترمب إزاء ما يعتبره ممارسات تجارية غير منصفة تضر بالشركات الأميركية وتدمر وظائف في بلاده.

إلا أن وزارة التجارة الصينية حملت الولايات المتحدة في بيان مسؤولية تلك المشاكل وقالت إن الخلل في #الميزان_التجاري “مبالغ به” بسبب “المشاكل الهيكلية” في الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم هيئة الجمارك يدعى هوانغ سونغبينغ في لقاء صحافي الجمعة “سيكون لهذا الخلاف التجاري أثر بالتأكيد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانعكاس سلبي جداً على التجارة العالمية”.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت صادرات الصين بـ11,3% على مدى عام في حزيران/يونيو بعد أن كانت توقعات وكالة بلومبرغ ب9,5% بينما ازدادت الواردات بـ14,1% بعد أن كانت التوقعات 21,3%.

