شرف الدين: سنعيد النظر في منصب المحافظ إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية

قالت عضو مجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين، الجمعة، إن المجلس سيعيد النظر في منصب محافظ ليبيا المركزي في حال لم يلتزم الصديق الكبير بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها.

وأضافت شرف الدين، في تصريح للرائد، إن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يعتبرون إصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد من الأولويات الواجب تنفيذها فورا، موضحة انهم لا يعتبرون مشكلة الموانئ النفطية عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات.

يشار إلى أن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير وعد بإجراء إصلاحات اقتصادية في يونيو الماضي قبل أن يتذرع بإغلاق الموانئ النفطية.

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