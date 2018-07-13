صعود للدولار وهبوط قياسي للمعادن الفيسة

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين، الجمعة، ومع تراجع الطلب على المعادن الفيسة هبطت أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر.

وجاء صعود الدولار بدعم من مشتريات للاستثمار الآمن وسط حرب الرسوم الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسجلت أسعار الذهب تراجعا في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1240.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد أن هبوط في وقت سابق إلى 1236.58 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 15.79 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر كانون الأول عند 15.67 دولار. وينهي المعدن الأبيض الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المئة.

وهبط البلاتين 1.8 في المئة إلى 823.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 934.80 دولار للأوقية.

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