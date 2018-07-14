بعد رفع حالة القوة القاهرة .. إنهاء عمليات إعادة تشغيل حقل الفيل

إنتهت عمليات إعادة تشغيل حقل الفيل ليل الخميس الماضي الموافق الـ12 من يوليو الجاري بعد أن تم رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات الحقل.

هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق يوم الخميس عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والتي كانت قائمة منذ الـ23 من فبراير 2018.

وبينت المؤسسة على صفحتها الرسمية، أنه من المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل يوماً في غضون يومين، و72 ألف برميل يومياً خلال الثلاثة أيام التي تليها.

من جانبة قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن عودة الإنتاج في حقل الفيل سيساهم في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى.

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