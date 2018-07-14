ليبيا تبحث الانضمام إلى عضوية بنك عالمي

ناقش وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، جين لي جون، ضرورة انطلاق الخطوات الفعلية لانضمام ليبيا إلى عضوية البنك.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده سيالة ورئيس البنك الآسيوي، أمس الجمعة، على هامش المنتدى الوزاري الثامن للتعاون العربي الصيني في العاصمة بكين.

ويقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية استشارات في مجال البنوك وطرح مقترحات لحل بعض الأزمات مثل أزمة السيولة التي تمر بها ليبيا الآن، كما كان قد قدم قروضا لـ34 دولةً أفريقية بقيمة 50 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري.

ويُذكر أن الصين أعلنت عن تأسيس البنك خلال قمة الرؤساء التنفيذيين للدول الأعضاء بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “أبيك” التي عُقدت في أكتوبر 2013 في أندونيسيا.

ويعمل البنك على تمويل مشاريع البنية التحتية بدول آسيا والمحيط الهادي، باعتبار نجاح هذه المشاريع يُعد من أهم شروط وأسستحقيق النمو الاقتصادي وتقوية قدرات الدول الأعضاء على التعامل مع الأزمات المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية