المتوسط:

أكد مجلس الوزراء المصري أن مصر تصدرت دول مجموعة “الكوميسا” وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.

وأشارت البيانات التي اطلعت “العربية.نت” على نسخة منها، إلى أن مصدر تصدرت القائمة من خلال إجمالي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.41 مليار دولار بعام 2017، ثم إثيوبيا بنحو 3.59 مليون دولار، تلتها الكونغو الديمقراطية بقيمة 1.35 مليون دولار.

ونوه المجلس إلى أنه على الرغم من تصدر مصر قائمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بين دول الكوميسا، إلا أن حجم التدفقات نفسها شهد تراجعا خلال نفس الفترة بنسبة 9.5 بالمئة، مقارنة بعام 2016، نتيجة هبوط التدفقات الاستثمارية المباشرة عالمياً بمقدار 23 بالمئة.

وأفاد المجلس بأن إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2017 بلغ نحو 92 مشروعا، لتأتي أيضاً في المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء بالمنظمة من حيث عدد المشروعات المقامة بها.

جدير بالذكر أن عدد الدول المصدرة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا خلال الفترة من 2003 حتى إبريل 2018 بلغ 98 دولة، وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في مقدمتها.

وكشفت بيانات حديثة نشرها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر اقتصاد عربي بعد أن احتلت المرتبة التاسعة عشرة عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 683 مليار دولار، تليها الإمارات في المرتبة الـ 29 بناتج محلي قيمته 382.5 مليار دولار، ثم مصر بـ 235.3 مليار دولار في المركز الـ 44 عالمياً.

The post مصر تتصدر مجموعة “الكوميسا” بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية