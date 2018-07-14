أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 14/7/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 14 يوليو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.600 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف هو الاخر وبلغ سعره اليوم 7.697 دينار.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.713 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث5

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.600 دينار 6.580 دينار اليورو 7.686 دينار 7.606 دينار الجنية الاسترليني 8.699 دينار 8.619 دينار الليرة التركية 1.361 دينار 1.281 دينار الدينار التونسي 2.51 دينار 2.43 دينار الجنية المصري 0.368 دينار 0.287 دينار الدولار الكندي 5.003 دينار 0.288 دينار الدينار الاردني 9.288 دينار 9.208 دينار حوالات دبي-تركيا 6.630 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.600 دينار كاش – 7.250 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.250 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.150 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 189 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 220.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 252 دينار

كسر الفضة = 2.65 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.