الخطوط الليبية ترفع أسعار بعض تذاكرها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية رفع أسعار بيع تذاكر السفر إلى تونس والعاصمة التركية اسطنبول بنسبة 5%، في خطوة هي الأولى منذ 4 سنوات.

وجاء قرار الشركة بعد أيام فقط من انتهاء أزمة التوتر الإداري التي اندلعت بين إدارتيها في طرابلس وبنغازي من حيث قانونية عمل المندوبين بمكتبها في تونس.

وبحسب زبائن الشركة فإن قرار رفع أسعار التذاكر لم يكن مُفاجئاً خاصة في ظل تعدد الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار مدير الإدارة التجارية، سالم دياب، إلى أن الشركة رفعت أسعار التذاكر لتسديد قيمة الاشتراك الشهري لمنظمة الطيران الدولية الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار، بالإضافة إلى مصاريف تأمين أسطول الطائرات بنحو 6 مليون دولا سنويا.

وأوضح دياب أن الخطوط الجوية الليبية انتهت إلى قرار رفع أسعار بعض تذاكرها بعد أن تجاهلت الجهات المعنية مسألة تحويل احتياجاتها المالية بسعر الصرف الرسمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية