نتائج حملة مقاطعة الخبز بطرابلس

أكدت مصادر محلية في العاصمة طرابلس أن المواطنين في العاصمة طرابلس يواصلون شراء الخبز رغم ارتفاع سعره وظهور دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعته.

وبينت المصادر في تصريحات لبوابة إفريقيا الإخبارية إن عمليات بيع الخبز تسير بشكل طبيعي بعد أن أصبح سعر 3 أرغفة خبز بدينار و 6 “بانينة” بدينار و4 “خبز شعير” بدينار.

وأشارت المصادر إلى توفر الوقود في المحطات إلا أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى 9 ساعات يوميا يؤدي إلى تعطل عمل المحطات لان مضخاتها تعمل بالكهرباء الأمر الذي يؤدي للزحام على محطات الوقود.

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