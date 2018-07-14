حادثة الشرارة تضر إنتاج النفط الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تراقب أوضاع حقل الشرارة النفطي عن كثب بعد تعرضه لهجوم مُسلح صباح اليوم واختطاف عدد من موظفيه، مُشيرة إلى أنها تواصلت مع مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة الموظفين.

وأظهرت تقديرات الشركة بشأن الخسائر المُتوقعة نتيجة الهجوم على الحقل الذي تُديره شركة أكاكوس أن خسائر الإنتاج اليومي ستبلغ نحو 160 ألف برميل.

وقامت المؤسسة بإغلاق كافة آبار النفط القريبة من موقع الحادث وأجلت جميع الموظفين منها حرصاً على سلامتهم من أي اعتداء مُحتمل.

ويُشار إلى أن شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات توتال وشتات أويل وريبسول و “أو إم في”.

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