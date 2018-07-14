انخفاض الإنتاج من حقل الشرارة بعد اختطاف اثنين من العاملين

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت إنها تتوقع خسارة 160 ألف برميل يوميا من إنتاج حقل الشرارة بعد اختطاف اثنين من العاملين في هجوم شنته جماعة مسلحة مجهولة.

وقال مهندسون في الحقل إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي. وأضافوا أن أحد المخطوفين روماني.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تتوقع انخفاض الإنتاج بنحو 160 ألف برميل يوميا، بينما قال أحد المهندسين إن الإنتاج من الحقل انخفض بالفعل إلى ما يقل عن مئة ألف برميل يوميا. وكان إنتاج حقل الشرارة يتراوح من قبل بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول وتوتال و(أو.إم.في) وأكينور المعروفة سابقا باسم شتات أويل.

وشهد الحقل الذي يقع في منطقة نائية في جنوب غرب ليبيا من قبل مشكلات أمنية من بينها تعرضه لسرقة مركبات وهواتف محمولة.

والمنشأة التي استهدفها هجوم يوم السبت هي المحطة رقم 186 والتي هوجمت العام الماضي أيضا.

وجاء في بيان المؤسسة الوطنية للنفط ”تؤكد المؤسسة اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم… وكإجراء احترازي، تم إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين“.

وإلى جانب إنتاجه واحدا من خامات التصدير الليبية الرئيسية، يمد حقل الشرارة مصفاة الزاوية على الساحل الشمالي الغربي بنحو 120 ألف برميل يوميا.

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