منظمة التجارة العالمية: الصين ساهمت فى النمو العالمى

أشاد أعضاء منظمة التجارة العالمية بإسهام الصين فى النمو العالمى خلال السنوات الماضية، مؤكدين على أن سياسات الصين لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمى باعتبارها أكبر دولة تجارية فى العالم وواحدة من أكبر المستقبلين للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال “إيلولى لاورو” رئيس هيئة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية – فى تصريحات فى ختام المراجعة السابعة للسياسات التجارية للصين نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم: “أعرب الأعضاء بشكل عام عن تقديرهم لدور الصين الفعال فى منظمة التجارة العالمية. وإن الدول الأعضاء فى المنظمة أشادوا بالصين لما قدمته من مبادرات مؤخرا تهدف لتوسيع الدخول للأسواق وفرص الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد والتزامها بإصلاح دعم الوقود الأحفوري”.

وأضاف المسئول الذى يشغل أيضا منصب سفير بنين لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، أن الأعضاء يقدرون الإصلاح الصينى الجارى فى الإجراءات الجمركية، مثل زيادة استخدام الشباك الواحد والتزامها باتفاقية تسهيل التجارة، ودور الصين فى مبادرة الحزام والطريق، معتبرين أنها “طريق للتعاون والنمو المشترك.”

وأوضح لاورو، أن الأعضاء أشادوا كذلك بما أعلنته الصين مؤخرا بشأن تحرير الخدمات المالية وتقليل الرسوم الجمركية فى قطاع السيارات.

وتنص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على أن جميع الأعضاء يخضعون للمراجعة وفقا لآلية مراجعة السياسات التجارية، حيث يتم فحص تجارة الدولة العضو والسياسات المرتبطة بها وتقييمها على فترات منتظمة، وتتفاوت وتيرة مراجعة الأعضاء وفقا لنصيبها فى التجارة العالمية.

