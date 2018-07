سوريا تستضيف أضخم مؤتمر “اقتصادي” .. نحو إعادة الإعمار 

المتوسط:

تشهد العاصمة السورية، دمشق، بتاريخ 26 تموز/ يوليو الجاري فعاليات “مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا والعالم 2018” بقصر المؤتمرات وعلى أرض مدينة المعارض بدمشق.

ويحضر المؤتمر 150 من رجال الأعمال وممثلي الشركات من دول مختلفة حول العالم، وعلى رأسهم العديد من الشركات الروسية، إضافة إلى شركات ورجال أعمال من ألمانيا والسويد وهولندا وبريطانيا والتشيك وقبرص واليابان وفنزويلا وأمريكا وإيران وبعض الدول العربية.

وقال مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لوكالة “سبوتنيك”: سيشهد المؤتمر حضورا قويا للشركات الروسية المشاركة في أعماله والتي تسعى للعب دور كبير ومهم في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

مشيرا إلى أنه في زيارته الأخيرة إلى روسيا قام بعرض 29 فرصة استثمارية تتناسب ومتطلبات الشركات الروسية، بينها مشاريع في مجال الطاقة والصناعة والكهرباء، ومشاريع أخرى في مجالات إعادة الإعمار كالبناء وتدوير المواد والاستفادة من مخلفات الدمار، موضحا أنه تم عرض هذه الفرص باللغة الروسية إضافة إلى اللغة العربية، وأن نسخا منها سلمت لكل الجهات المعنية ورجال الأعمال الروس، بانتظار تواصلهم مع الهيئة للتباحث في استثمار هذه الفرص، منوها إلى أن أحد الوفود من رجال الأعمال الروس الذين زاروا دمشق مؤخرا قد حضروا إلى هيئة الاستثمار وناقشوا العديد من الأفكار حول الفرص الاستثمارية والتسهيلات المطلوبة لتنفيذها.

وفي مؤتمر صحفي عقدته هيئة الاستثمار السورية، اليوم السبت 14 تموز/ يوليو، حول ترتيبات عقد مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا والعالم 2018، أكد دياب أن المؤتمر يأتي تفعيلا للجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة السورية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة مشاريع استثمارية تخدم عملية البناء والتنمية في سوريا لمرحلة إعادة الإعمار، موضحا أن المؤتمر سيشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية، حيث سيشهد طرحا لفرص استثمارية مميزة ومتنوعة، فضلا عن تلبيته رغبات المستثمرين بالاستثمار في مشاريع أخرى غير المطروحة في المؤتمر.

ولفت دياب إلى أن المشاريع ستلقى الدعم الكامل من كافة الجهات المعنية وتمنح العديد من الخدمات والتسهيلات بما يبسط إجراءات تأسيسها ودخولها حيز التنفيذ في أقصر وقت ممكن، وبالتالي تسريع انتقالها إلى مرحلة الإنتاج، مشددا على جاهزية هيئة الاستثمار السورية لتلقف أي فرصة استثمارية أو مشروع يتوافق مع عملية إعادة الإعمار ومتطلبات الاقتصاد السوري، وعلى أن فريق هيئة الاستثمار، مدعوما بممثّلي الوزارات والجهات المعنية وفنييها في مكاتب الخدمات القطاعية في كافة الوزارات، على أتم الاستعداد للتواصل المباشر مع المستثمرين المهتمين لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتأسيس مشاريعهم، والإجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم.

ودعا دياب المستثمرين إلى الاطلاع على الحوافز والإعفاءات التي يمنحها مرسوم تشجيع الاستثمار للمستثمرين منوها إلى أن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، تعمل حاليا على برنامج إصلاح للبيئة التشريعية والإجرائية بما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها.

