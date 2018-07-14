محفظة ليبيـا إفريقيا تكسب قضيتين وتسترد 25 مليون دولار

كسبت محفظة ليبيـا إفريقيا للاستثمار قضيتين رفعتا ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إف إم كابيتال” التى تدير أموال المحفظة استردت فيها 25 مليون دولار والأخرى ضد شركة “كتاليست”.

وأوضحت المحفظة، في بيان لها الجمعة،أن محكمة بريطانيا حكمت لصالح المحفظة في القضية الأولى التي تتعلق بعمليات احتيال وفساد مالي قام بها المدير السابق لشركة “إف إم كابيتال”، موضحة أن المحكمة رفضت طلب استئناف شركة” كتاليست”، وأيدت الحكم الأول لصالح المحفظة.

يشار إلى أن محفظة ليبيـا إفريقيا للاستثمار هي إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمؤسسة الليبيـة للاستثمار أُسست عام 2006 وتعمل في ستة قطاعات، من بينها استثمارات مالية مختلفة، ولديها أصول قيمتها تقدر بـ 5 مليارات دولار، وحيازات في عدد من الشركات الإفريقية.

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