ديوان المحاسبة : ما ورد في تقريرنا السنوي حول المصرف المركزي موثق بالمستندات

أكد مدير مكتب الإعلام بديوان المحاسبة في طرابلس، إبراهيم بوزريبة، اليوم، أن المعلومات التي وردت في تقرير الديوان السنوي لعام 2017، والتي تخص مصرف ليبيا المركزي، موثقة ومعززة بالمستندات.

وقال بوزريبة في تصريح لقناة ليبيا، إن ديوان المحاسبة مسؤول عن كل ما ورد في هذا التقرير، وأن المستندات التي استند إليها التقرير أحيلت إلى الجهات المختصة كالرقابة الإدارية، وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام، لفتح تحقيق في كل التجاوزات والمخالفات.

كما أكد مدير مكتب الإعلام بديوان المحاسبة، أن الديوان سيرسل خلال الفترة القادمة، مستندات أخرى إلى الجهات ذات العلاقة بالخصوص.

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