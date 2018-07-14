مساعدة إضافية من البنك الدولي لتونس

أعلن البنك الدولي تقديمه 130 مليون دولار دعماً إضافياً إلى تونس، في إطار تطبيق برنامج اللامركزية في البلاد.

وسيمدد التمويل الإضافي فترة البرنامج إلى ثلاث سنوات حتى عام 2023، ما يرفع عدد المستفيدين من الخدمات إلى 2.7 مليون تونسي.

وقال البنك إن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة عن طريق البرنامج الذي يقدمه، وساعد في إنجاح نظام جديد لتحويل الأموال إلى البلديات وترسيخ اللامركزية في البلاد.

وأضاف أن تونس حققت تقدمًا كبيرًا بأجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وإقرارها قانوناً سيعزز من استقلالية البلديات.

وبحسب بيانات البنك فقد تجاوزت 76% من البلديات معايير تقييم الأداء السنوي العام الماضي، واستكملت البلديات مشروعات تخدم قرابة 7 ملايين مواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية