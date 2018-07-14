مليتة تعلن حفر بئرين جديدين لإنتاج النفط

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، عن بدء عمليات حفر بئرين جديدين لإنتاج النفط، ضمن مساعي الشركة لاستكمال تطوير الحقول البحرية المنتجة للمساهمة في رفع الإنتاج اليومي للبلاد.

وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استكمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية بالمنصة رقم 4 بحقل البوري لبدء عمليات الحفر.

يشار إلى أن إدارة الحفر وصيانة الآبار بفرع النفط بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات متمثلة في إدارة الصيانة، قد شرعت منذ شهر مارس الماضي في الإعداد لعمليات الحفر بتجهيز المعدات والمرافق المساندة لعملية الحفر وكان من ابرز تلك العمليات صيانة الرافعة الرئيسية بالمنصة رقم 4 وتجهيزها بصورة كاملة للمشاركة في عمليات المناولة ورفع المعدات اللازمة لعمليات الحفر و التغليف.

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