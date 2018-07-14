الدولار لا يزال مرتفعا أمام الدينار مع ختام السوق الموازي

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع ختام التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار اليوم 6.650 دينار ليبي للبيع و 6.630 دينار للشراء, وكان الدولار قد فقد الكثير من مكاسبه نهاية الاسبوع الماضي بعد إعلان إعادة المؤانئ النفطية للرئاسي ورفع حالة القوة القاهرة.

وقد بدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم بسعر مرتفع عند 6.600 دينار وحاول استعادة مكاسبه خلال النهار وارتفع إلى 6.635 دينار لكنه ظل على حالة الانخفاض والارتفاع الطفيف ومع ختام السوق ارتفع وبلغ سعر الدولار 6.660 دينار في ختام تعاملات السوق.

وتراجع الدولار خلال الايام الاخيرة بشكل كبير وخسر من قيمته مايقارب النصف دينار على خلفية تسليم قيادة الجيش الوطني الليبي للمؤانئ النفطية من جديد لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني ورفع حالة القوة القاهرة عن النفط وبدء التصدير للنفط من جديد، وهو الامر الذي أدى إلى إنخفاض الاسعار، وتؤثر المخاوف والتوقعات على السوق السوداء بشكل كبير ما يؤدي إلى رفع أسعار الصرف.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.