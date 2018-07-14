شركة مليتة تعلن البدء في حفر بئرين نفطيين جديدين بحقل البوري

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، عن البدء في عمليات حفر بئرين جديدين لإنتاج النفط بحقل البوري، بعد أن تكاملت الاستعدادات الفنية واللوجستية بالمنصة رقم 4 بالحقل.

وأكدت الشركة في بيان لها أمس الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي سعياً من شركة مليتة لاستكمال تطوير الحقول البحرية المنتجة، للمساهمة في رفع الإنتاج اليومي ليبيا.

وقد شرعت إدارة الحفر وصيانة الآبار بفرع النفط بشركة مليتة بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات متمثلة في إدارة الصيانة منذ شهر مارس الماضي، في الإعداد لعمليات الحفر بتجهيز المعدات والمرافق المساندة لعملية الحفر، وكان من أبرز تلك العمليات صيانة الرافعة الرئيسية بالمنصة رقم 4 وتجهيزها، للمشاركة في عمليات المناولة ورفع المعدات اللازمة لعمليات الحفر والتغليف.

ونوهت الشركة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إلى أن كل الدراسات والتخطيط الهندسي تشير إلى أن النتائج المرجوة ستكون إيجابية، مما يسهم في زيادة إنتاج الحقل وتحسين الجودة و القيمة التصديرية لخام البوري.

يشار إلى أن حقل البوري يقع على بعد حوالي 120 كيلو متر شمال العاصمة طرابلس في البحر المتوسط، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة “إيني” الإيطالية.

ويعد حقل البوري النفطي أكبر حقل بحري في ليبيا ويصل معدل إنتاجه من النفط الخام إلى 40 ألف برميل يوميا.

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