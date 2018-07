الإمارات تتعهد باستثمار 10 مليارات دولار فى جنوب أفريقيا

المتوسط:

قالت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم السبت، إن دولة الإمارات تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار فى اقتصاد البلاد، بما فى ذلك قطاعى السياحة والتعدين.

وتعهدت السعودية بمبلغ مماثل مع التركيز على قطاع الطاقة خلال زيارة إلى الشرق الأوسط قام بها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذى وضع هدفا طموحا لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المعتل.

وقالت الرئاسة فى بيان بعد أن زار رامافوسا دولة الإمارات أمس الجمعة “دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن خطط لاستثمار عشرة مليارات دولار فى قطاعات أساسية فى اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرهما لدعم التنمية المستدامة للبلاد”.

