مؤسسة النفط : نراقب مع شركة أكاكوس حادثة اختطاف الموظفين

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تراقب مع إدارة شركة أكاكوس عن كثب التطورات بشأن اختطاف موظفين يعملون بالمحطة 186 التابعة لحقل الشرارة صباح اليوم من قبل مسلحين .

وبينت المؤسسة في بان لها، انها أصدرت تعليمات إلى رئيس لجنة الإدارة بالشركة ومدير عام العمليات بها للتواجد في الموقع، وانها تتواصل مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين.

وكان مسلحون مجهولو الهوية قد اختطفوا أربعة موظفين من المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة عند الساعة السادسة والنصف صباح اليوم السبت وأطلقوا سراح اثنين منهم.

يشار الى ان شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ومجوعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و”أو. أم. في”. وكإجراء احترازي، تم اغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين. ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم.

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