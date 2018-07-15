الوقود الليبي المُهرب يُغذي أسواق تونس

أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، ميلاد الهجرسي، أن 40% من احتياجات سوق الوقود التونسي تتغذى على الوقود المُهرب إليه من ليبيا.

وأشار الهجرسي إلى أن تعزيز القبضة الأمنية وتشديد مراقبة صادرات الوقود ووجهاتها الذي قلل من عمليات تهريبها إلى خارج ليبيا، تسبب في خلق حالة من عدم الإستقرار لدى الأسواق التي كانت تتغذى على ما تتم سرقته من قوت الليبيين وثرواتهم.

وحول المسؤولين عن هذه الجرائم، قال رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز أن عصابات دولية مُنظمة تتعمد المتاجرة بقوت الليبيين واستنزاف أموالهم.

وجاء ذلك عبر كلمة مصورة نشرتها لجنة أزمة الوقود والغاز على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” تحدث من خلالها رئيسها الهجرسي حول أسباب أزمة الوقود.

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