أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 15/7/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 15 يوليو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.700 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد قفز اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف هو الاخر وبلغ سعره اليوم 7.814 دينار.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.845 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.670 دينار 6.650 دينار اليورو 7.779 دينار 7.699 دينار الجنية الاسترليني 8.805 دينار 8.725 دينار الليرة التركية 1.377 دينار 1.297 دينار الدينار التونسي 2.52 دينار 2.44 دينار الجنية المصري 0.373 دينار 0.293 دينار الدولار الكندي 5.064 دينار 4.984 دينار الدينار الاردني 9.401 دينار 9.321 دينار حوالات دبي-تركيا 6.670 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.600 دينار كاش – 7.250 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.250 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.150 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 191.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 223.4 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 255 دينار

كسر الفضة = 2.65 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.