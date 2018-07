الرباط تعفي شركات صناعية من الضريبة لتحفيز الاستثمار

المتوسط:

قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إن الرباط ستعفي الشركات الصناعية الجديدة من ضريبة الشركات لمدة 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في 24 قطاعا من بينها السيارات والطيران والمنسوجات والصناعات التحويلية والأغذية والصناعات الدوائية.

وقال أحد المحللين إن الحوافز الضريبية تشير إلى أن النظام الضريبي القائم ليس كافيا لتحفيز الصناعة وإلى أنه بحاجة إلى مراجعة.

يأتي هذا الإعفاء الضريبي في الوقت الذي يتوقع فيه المغرب المزيد من التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، بعد أن هبط 17.2 % في 5 أشهر حتى مايو/أيار 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واجتذبت المملكة المغربية استثمارات من عدد كبير من المستثمرين في قطاعي السيارات والطيران خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رينو وبيجو وبومباردييه وبوينغ وسافران.

