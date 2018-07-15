العاملون بشركة مليتة يطالبون بإخلاء سبيل زملائهم المختطفين من حقل الشرارة

أدان العاملون بشركة مليتة للنفط والغاز “بي.في”، الأحد، اختطاف زملائهم من عاملي المحطة 186 بحقل الشرارة، مطالبين الجهة المسؤولة عن خطفهم بإطلاقهم فورًا وبدون أي شروط.

وقال العاملون، في بيان لهم، إن المستخدمين المختطفين يعتبرون طرفًا محايدًا، وهم بعيدون كل البعد عن أي نزاعات سياسية أو عسكرية أو حزبية، معبّرين عن رفضهم القاطع لإقحامهم في أي تجاذبات للوصول إلى مطامع جهوية أو فردية، حسب البيان.

وطالب العاملون، المؤسسةَ الوطنية للنفط وجهازَ حرس المنشآت النفطية وكافة المسؤولين والأعيان، بالتدخل الفوري والسريع للإفراج عن المخطوفين، مشيرين إلى أن استمرار خطفهم سيؤدي إلى توقف إنتاج النفط؛ حفاظًا على سلامة الموظفين.

وأوضح العاملون، في بيانهم، أن حقل الشرارة أصبح ينتج 100 ألف برميل يوميًّا بعد أن كان ينتج 300 ألف برميل يوميًّا؛ بسبب هذه الأعمال “غير المسؤولة” و”التي تأتي في وقت عصيب جدًّا يتعرض فيه قطاع النفط والغاز في ليبيا لمحاولات كبيرة وكثيرة لإفشاله وتعثره لمصالح دول كبرى “.

يذكر مجموعة مسلحة اختطفت، السبت، أربعة موظفين بعد اقتحامها حقل الشرارة النفطي، قبل أن تخلي سبيل اثنين منهم، وتبقي على اثنين لديها، أحدهما ليبي والآخر روماني الجنسية.

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