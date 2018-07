انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 40.3%

المتوسط:

انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني بـ 40.3 في المئة بيونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل مستوى مسجل منذ يناير 2015، في نفور جديد من إيران جراء عقوبات واشنطن المرتقبة.

وكشفت بيانات الجمارك في سيول، الأحد، أن كوريا الجنوبية، وهي من أبرز زبائن النفط الإيراني، استوردت 686 ألفا و849 طنا من الخام الإيراني في يونيو أي ما يعادل 167 ألفا و820 برميلا يوميا مقارنة بـ 1.15 مليون طن في يونيو 2017.

وفي النصف الأول من العام، تراجعت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 33.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.13 مليون طن أو 248 ألفا و367 برميلا يوميا.

وتم تسجيل الانخفاض بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستنحسب من الاتفاق النووي، وستعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، وفق ما نقلت رويترز.

ومنذ ذلك الحين تجري سيول محادثات للحصول على استثناء من الولايات المتحدة لتفادي أي آثار سلبية لوقف واردات الخام الإيراني.

وقالت مصادر مطلعة إن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني قد تتوقف تماما للمرة الأولى في ست سنوات في أغسطس القادم.

