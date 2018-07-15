ربط جنوب أفريقيا ومصر عبر الألياف الضوئية وبمسافة 60 ألف كيلو متر

قالت المصرية للاتصالات وليكويد تيليكوم إنهما وقعتا مذكرة تفاهم تمكن المصرية للاتصالات من استكمال شبكة الألياف الضوئية الأرضية الأفريقية التي تمتد من كيب تاون الي القاهرة قريباً.

وأضافتا في بيان صحافي أنه وبموجب توقيع هذه المذكرة ستتمكن شركة ليكويد تيليكوم من عقد عدة اتفاقات مع الشركة المصرية للاتصالات لتمكن الأولى من ربط شبكتها في السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالات عبر الربط البيني الأرضي بين الشبكتين استكمالاً لشبكة طولها 60 ألف كيلومتر.

وقال سترايف ماسيوا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيكونت “استكمال رؤيتنا ببناء شبكة واحدة تربط دول افريقيا من كيب تاون إلى القاهرة هي لحظة تاريخية للشركة ولأفريقيا كي تصبح أكثر اتصالا“.

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