المحاسبة: مستندات جديدة حول التجاوزات

قال مدير مكتب الإعلام بديوان المحاسبة في طرابلس، إبراهيم بوزريبة، إن الديوان بصدد إرسال مستندات جديدة تتعلق بتقريره الذي أصدره في مايو الماضي.

وأضاف بوزريبة في تصريحات إن المستندات الجديدة سيتم إرساله إلى الجهات ذات العلاقة بالخصوص خلال الفترة القادمة.

وذكر أن الديوان مسؤول عن كل ما ورد في تقريره من معلومات حول مصرف ليبيا المركزي، مبينا أن المستندات التي اعتمد عليها التقرير، أحيلت إلى الجهات المختصة كالرقابة الإدارية، وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام، لفتح تحقيق حول هذه المخالفات.

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر تقريره لعام 2017 الأربعاء الماضي 23 مايو، والذي تضمن عدداً من المخالفات في مجموعة من الجهات التنفيذية والمؤسسات في الدولة، تعدت المليارات، كاشفاً أن الحكومات المتعاقبة أنفقت قرابة 278 مليار دينار خلال الأعوام الخمسة الماضية.

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