3 دول عالمية ترفض المنتجات الزراعية الجزائرية بسبب “الكوليرا”

تشهد أسواق الخضر والفواكه في الجزائر انخفاضا في أسعارها بفعل تراجع الإقبال عليها، تزامنا مع معاناة البلاد من وباء الكوليرا الذي أعلن تفشيه مطلع أغسطس الماضي.

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور”، إن الصادرات الجزائرية من الخضر والفواكه تأثرت بسبب الكوليرا، حيث كان من المتوقع أن تصدر البلاد بعض المواد الاستهلاكية إلى أكثر من 13 دولة في 4 قارات، خلال سبتمبر.

وأضاف أن بعض الدول مثل روسيا وكندا وفرنسا، أعادت شحنات من المنتجات الزراعية إلى الجزائر لسببين، الأول، يتعلق باستخدام مبيدات غير صحية، فيما يعود السبب الثاني إلى الخوف من انتقال عدوى الكوليرا عبر هذه المواد الغذائية.

وذكر موقع “الشروق” الجزائري، أن السلطات تخشى من أن تؤدي التقارير الإعلامية بشأن الكوليرا إلى انضمام دول أخرى، إلى القائمة الرافضة لصادرات الجزائر الغذائية.

