توقع اقتصاديون قفزة جديدة، اليوم الاثنين، في معدل التضخم بتركيا، يتجاوز الـ17% على أساس سنوي، وفقا لدراسة أجرتها “بلومبرغ”.

وذكرت الدراسة، أن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يساعد على كبح جماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلك، فضلا عن أن صناع السياسة الأتراك، لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.

ويتخذ البنك المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر الجاري، وسيؤدي الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة إلى استفحال الأزمة.

The post توقعات بتجاوز التضخم في تركيا حاجز الـ17%.. اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية